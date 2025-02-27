ЦИК признал Инну Свирибу избранным народным депутатом вместо Ирины Кормышкиной

Мандат Инна Свириба получила вместо своей коллеги по избирательному списку партии «Слуга народа».

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Центральная избирательная комиссия сообщила, что признала Инну Свирибу избранной народной депутатом Украины от партии «Слуга народа».

Отмечается, что ЦИК получил постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Кормышкиной.

Ирина Кормышкина была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии «Слуга народа».

«ЦИК рассмотрела документ и признала Инну Свирибу, следующую за очередностью кандидата, включенную в избирательный список партии «Слуга народа» под № 148, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах», - заявили в Комиссии.

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