Во Львове мужчина получил штраф за чужие нарушения – полиция разыскала авто-двойника

Полиция разыскала нарушителя с поддельными документами.

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Во Львове обнаружили еще одного двойника автомобиля. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Житель Львовщины обратился в полицию с заявлением о том, что получил штраф за нарушение скоростного режима, который якобы был совершен его автомобилем Renault Master. Однако мужчина заметил, что на фото, которое было прикреплено к штрафу, изображен автомобиль, похожий на его собственный.

После расследования информация подтвердилась. Отдел розыска и обработки материалов ДТП выяснил, что аналогичный автомобиль двигался по Львову. Все патрульные экипажи получили ориентировку для поиска нарушителя.

Вскоре полицейские нашли автомобиль. За рулем находился 31-летний водитель. Во время проверки документов и агрегатов автомобиля обнаружили признаки подделки. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего расследования.

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