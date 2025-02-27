У Львові чоловік отримав штраф за чужі порушення – поліція розшукала авто-двійника

Поліція розшукала порушника з підробленими документами.

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У Львові виявили ще одного двійника автомобіля. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Мешканець Львівщини звернувся до поліції із заявою про те, що отримав штраф за порушення швидкісного режиму, який нібито був скоєний його автомобілем Renault Master. Проте чоловік помітив, що на фото, яке було прикріплене до штрафу, зображений автомобіль, схожий на його власний.

Після розслідування інформація підтвердилася. Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП з'ясував, що аналогічний автомобіль рухався по Львову. Усі патрульні екіпажі отримали орієнтування для пошуку порушника.

Незабаром поліцейські знайшли автомобіль. За кермом знаходився 31-річний водій. Під час перевірки документів та агрегатів автомобіля виявили ознаки підробки. На місце події була викликана слідчо-оперативна група для подальшого розслідування.

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