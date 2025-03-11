На Полтавщині викрили медпрацівника, який за $1000 обіцяв «потрібне» рішення ВЛК

Підозру за одержання неправомірної вигоди слідчі поліції вручили лікарю однієї з лікарень Полтавської області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині викрили представника військово-лікарської комісії, який отримав від мешканця області 1000 доларів неправомірної вигоди за прийняття рішення про придатність місцевого жителя до служби лише у військових частинах забезпечення та навчальних центрах. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фігуранту може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.