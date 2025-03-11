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В Полтавской области разоблачили медработника, который за $1000 обещал «нужное» решение ВВК

00:06, 11 марта 2025
Подозрение за получение неправомерной выгоды следователи полиции вручили врачу одной из больниц Полтавской области.
В Полтавской области разоблачили медработника, который за $1000 обещал «нужное» решение ВВК
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В Полтавской области разоблачили представителя военно-врачебной комиссии, который получил от жителя региона 1000 долларов неправомерной выгоды за принятие решения о годности местного жителя к службе только в военных частях обеспечения и учебных центрах. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

На основании собранных доказательств мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Фигуранту может грозить до десяти лет лишения свободы.

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Национальная полиция взятка ВВК

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