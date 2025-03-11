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Одесу масовано атакували шахеди — зруйновані господарські приміщення, палають резервуари з пальним, фото

10:54, 11 березня 2025
Російська армія завдала по Одесі та передмістю масований дроновий удар.
Одесу масовано атакували шахеди — зруйновані господарські приміщення, палають резервуари з пальним, фото
Фото: Одеська обласна прокуратура
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У ніч на 11 березня Одеса пережила черговий наліт шахедів. ППО відбивала атаку на місто та передмістя більше години. Після обстрілу над Одесою стелиться чорний дим. 

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, внаслідок удару пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнес-центр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння, вибито вікна у приватних будинках, що розташовані поряд.

"Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці  документують наслідки ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

Зараз розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Мер міста Геннадій Труханов зазначив, що через атаку відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів. Він уточнив, що робітники комунального підприємства "Міські дороги" наразі ліквідують наслідки удару.

Нагадаємо, що останнім часом Одеса постійно під шахедним ударом. Минулі атаки були спрямовані на енергетичну інфраструктуру. 

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прокуратура Одеса шахеди обстріл

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