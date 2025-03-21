У МЗС повідомили, чи контактуватиме Україна з РФ на переговорах у Саудівській Аравії 24 березня

Зазначається, що майбутні переговори між українською та американською делегаціями будуть технічними, а не політичними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники США та України зустрінуться у Саудівській Аравії у понеділок, 24 березня. Майбутня зустріч буде технічною, а не політичною, заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу.

Він пояснив, що на майбутніх переговорах мають визначатися умови для можливого припинення вогню.

Тихий додав, що Україна розглядає переговори як двосторонню зустріч з американською стороною, де обговорюватимуть технічні деталі й імплементацію раніше ухвалених рішень.

Щодо можливих контактів між США та Росією на цій зустрічі, Тихий зазначив, що це «вибір американської сторони», а Україна зосереджена на своїй частині переговорів.

«Контактів з росіянами не заплановано в української технічної команди, наскільки мені відомо. І я не буду спекулювати на тему, коли будуть чи не будуть прямі контакти. Станом на сьогодні, ми спілкуємося з американською стороною. Американська сторона спілкується з російською стороною», — сказав Георгій Тихий.

Нагадаємо, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що 23 березня в Джідді відбудеться новий раунд переговорів щодо мирного врегулювання в Україні. За його словами, США на переговорах представлятимуть радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц та держсекретар США Марко Рубіо.

Делегації США та РФ проведуть переговори 24 березня в Ер-Ріяді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.