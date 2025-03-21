САП оголошує відкритий конкурс на посади прокурорів і керівників підрозділів — що слід знати кандидатам

Оголошено відкритий конкурс на зайняття 27 посад прокурора, заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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З 21 березня оголошено відкритий конкурс на зайняття 27 посад прокурора, заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це інформує САП.

Конкурс оголошується на зайняття таких посад:

В управлінні процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді:

заступник начальника управління - начальник відділу (1 посада);

начальник відділу (3 посади);

заступник начальника відділу (5 посад);

прокурор відділу (15 посад, з яких 5 тимчасово вакантних).

У відділі організаційного, правового та інформаційного-аналітичного забезпечення:

начальник відділу (1 посада);

прокурор відділу (1 посада).

У відділі внутрішнього контролю:

прокурор відділу (1 посада).

До участі у конкурсі запрошуються особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 Закону України «Про прокуратуру».

Не допускаються до участі у конкурсі особи:

– які, відповідно до п. 3-1 розд. ХІІІ Закону України «Про прокуратуру», протягом п’яти років до дня набрання чинності Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах;

– щодо яких є інформація про існування обмежень для призначення на посади прокурорів, встановлених ч. 6 ст. 27 Закону України «Про прокуратуру», а також Законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції».

Особи, які виявили бажання узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії в електронному або особисто в паперовому вигляді такі документи:

– письмову заяву про участь у відкритому конкурсі (додаток 1 до Регламенту);

– копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

– анкету кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу (додаток 2 до Регламенту) із вклеєною фотокарткою (3,5 х 4,5 см) та автобіографію;

– копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

– копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

– копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування станом на момент оголошення конкурсу для підтвердження наявності стажу роботи в галузі права не менше п’яти років;

– довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

– письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про особу з метою оцінки її готовності до роботи на посаді прокурора та проведення стосовно неї спеціальної перевірки (додаток 3 до Регламенту);

– заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (додаток 4 до Регламенту);

– копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

– декларацію доброчесності і родинних зв’язків (додаток 5 до Регламенту).

У письмовій заяві про участь у конкурсі особа вказує пріоритетну посаду (посади), на яку (які) претендує.

Сформований пакет документів кандидатами подається з 24 березня до 04 квітня 2025 року.

Особистий прийом документів здійснюватиметься в робочі дні з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б, аудиторія 106.

Документи також приймаються шляхом надсилання в електронній формі на адресу електронної пошти конкурсної комісії: [email protected].

Кожен електронний документ має бути збережено окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються прізвище, ініціали та рік народження особи, яка подає документи, назва документа (зразок: «Петренко І.І. 1975. Копія паспорта громадянина України»).

Відскановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Особа засвідчує правильність електронних документів, які вона надсилає органу, кваліфікованим електронним підписом.

Обов’язок правильності заповнення заяви та повноти оформлення документів покладається на особу, яка бажає взяти участь у конкурсі.

Телефон Секретаріату Конкурсної комісії: +380 93 445 16 64

Інформація про осіб, допущених до участі у відкритому конкурсі, дату, час і місце проведення тестувань та співбесід, рейтингові списки кандидатів тощо будуть оприлюднюватися на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

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