Кабмін схвалив законопроект стосовно відновлення подання статистичної і фінансової звітності підприємцями

Відтермінування подання звітності, введене на початку повномасштабного вторгнення, буде переглянуте.

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Подання підприємствами статистичної, фінансової звітності, звіту про платежі на користь держави та інших документів буде відновлене.

Так, Кабмін на засіданні 21 березня схвалив законопроект про внесення змін до пункту 1 Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо особливостей подання звітності у період дії воєнного стану або стану війни. Згодом його зареєструють у Верховній Раді.

Нагадаємо, що у березні 2022 року було прийнято Закон «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», відповідно до якого:

фізичні особи, ФОП, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом 3-х місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;

або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи; у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, ФОП, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених вище;

у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються тощо.

Схваленим 21 березня законопроектом пропонується, щоб дія положень вказаного закону щодо відтермінування подання звітів та інших документів не поширювалася на подання статистичної, фінансової та іншої звітності. Виключення становитимуть лише підприємства оборонно-промислового комплексу, які подаватимуть звітність протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

Також пропонується встановити, що особи, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані РФ, подаватимуть статистичну, фінансову та іншу звітність для проведення державних статистичних спостережень протягом 3 місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації за весь період неподання звітності.

Передбачається, що до осіб, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані РФ території України, які включені до відповідного переліку територій, не застосовуватимуться передбачені законом заходи впливу за неподання чи несвоєчасне подання звітності у період бойових дій або тимчасової окупації та протягом 3 місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Прикінцевими положеннями визначено, що подання статистичної, фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звіту про управління, консолідованого звіту про управління, звіту про платежі на користь держави та консолідованого звіту про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, особами, які раніше не подавали таку звітність з урахуванням положень Закону «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», за виключенням осіб, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані РФ, які включені до відповідного переліку територій, здійснюється протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законопроектом за весь період неподання.

Автор: Наталя Мамченко

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