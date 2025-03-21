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На фронті загинув журналіст Дмитро Бєндіков

17:03, 21 березня 2025
На сході 18 березня загинув військовий, випусковий редактор сайту ТСН Дмитро Бєндіков.
На фронті загинув журналіст Дмитро Бєндіков
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На фронті загинув журналіст 1+1, випусковий редактор сайту TSN Дмитро Бєндіков. Про це повідомили в 1+1 media.

Дмитро Бєндіков загинув 18 березня на сході України, звідки він був родом. Він служив у Третій штурмовій бригаді.

Свою карʼєру в 1+1 media Дмитро розпочав у червні 2023 року, а трохи більше, ніж за рік, у липні 2024 року, долучився до лав Сил безпеки й оборони.

«Наш Діма на щиті. Це найважчі слова, які я мушу сказати. Діма родом зі сходу України, там він і загинув. Він відвойовував шматок землі, де сам народився, і за цю землю віддав своє життя. Він наш Друг, наш Колега, наш Захисник. У всі часи він завжди з усмішкою, завжди вмів пожартувати й знайти слова, які всіх змушували усміхатися та бачити позитив. Ми всі чекали на його повернення з фронту, а він жартував: «Ну, Трамп же обіцяв закінчити війну за 24 години, то ще почекайте». Діма — це людина світла, людина позитиву, людина, яка ніколи нікого не залишить», — зазначила керівниця TSN Світлана Панюшкіна.

За даними Інституту масової інформації, Дмитро Бєдніков став 102 у списку загиблих медійників, яких убила Росія з початку повномасштабного вторгнення.

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війна журналіст

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