Практика судів
  1. В Україні

У Києві під час тривоги наземний транспорт зупинятиметься біля укриттів, — КМВА

16:56, 21 березня 2025
З 21 березня у столиці дозволили рух наземного громадського транспорту під час тривог, окрім метро.
У Києві під час тривоги наземний транспорт зупинятиметься біля укриттів, — КМВА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», у Києві з 21 березня нарешті запускають рух транспорту під час тривог. Метро наземною частиною і надалі не курсуватиме. 

Начальник КМВА Тимур Ткаченко пояснив особливості роботи транспорту в Києві під час тривоги.

«Громадський транспорт — як комунальний, так і приватний — під час тривоги має зупинитися біля найближчого укриття, щоб дати пасажирам можливість вийти та продовжити рух після висадки», — зазначив Ткаченко у ефірі телемарафону.

Це рішення стосується всіх видів наземного транспорту, крім метро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Київ КМВА транспорт повітряна тривога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект стосовно відновлення подання статистичної і фінансової звітності підприємцями

Відтермінування подання звітності, введене на початку повномасштабного вторгнення, буде переглянуте.

Громадським радам при міністерстві дозволили проводити антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів

Змінами передбачено, що громадська рада має право проводити громадську антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, розроблених органом виконавчої влади.

Мобілізований побив жінку-військовослужбовця та отримав рік позбавлення волі

Жінки-військовослужбовці скаржилися, що чоловіки не хочуть виконувати важку фізичну роботу, через що фізично працювати доводиться жінкам.

Факт відсутності домовленостей чи контактів службової особи з отримувачем хабаря не впливає на кваліфікацію дій службової особи за статтею 364 КК – Верховний Суд

Разом з тим Об’єднана палата Касаційного кримінального суду підкреслила, що не є зловживанням владою чи службовим становищем помилкове вчинення дій службовою особою, яке спричинило одержання неправомірної вигоди третіми особами, бо воно не характеризуватиметься умисною формою вини.

Апеляційний суд скасував штраф ТЦК, встановивши маніпуляції з датою оповіщення поштою про виклик до ТЦК

Апеляційний адміністративний суд здійснив відстеження поштового відправлення з повісткою від ТЦК на офіційному веб-сайті «Укрпошти» і з’ясував цікаві деталі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео