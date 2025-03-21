У Києві під час тривоги наземний транспорт зупинятиметься біля укриттів, — КМВА

З 21 березня у столиці дозволили рух наземного громадського транспорту під час тривог, окрім метро.

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Як писала «Судово-юридична газета», у Києві з 21 березня нарешті запускають рух транспорту під час тривог. Метро наземною частиною і надалі не курсуватиме.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко пояснив особливості роботи транспорту в Києві під час тривоги.

«Громадський транспорт — як комунальний, так і приватний — під час тривоги має зупинитися біля найближчого укриття, щоб дати пасажирам можливість вийти та продовжити рух після висадки», — зазначив Ткаченко у ефірі телемарафону.

Це рішення стосується всіх видів наземного транспорту, крім метро.

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