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Громадським радам при міністерстві дозволили проводити антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів

16:54, 21 березня 2025
Змінами передбачено, що громадська рада має право проводити громадську антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, розроблених органом виконавчої влади.
Громадським радам при міністерстві дозволили проводити антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів
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Кабмін вніс зміни до постанови КМУ «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» №996 і до типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, державній адміністрації.

Змінами передбачено, що громадська рада має право проводити громадську антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, розроблених органом виконавчої влади.

Також внесено зміни до постанови КМУ від 30.01.2013 № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів».

Уточнено мету та предмет проведення експертизи проектів актів, перелік положень законодавства та питань, на вивченні яких має ґрунтуватися така експертиза.

Визначено перелік можливих ініціаторів проведення громадської антидискримінаційної експертизи проектів актів та питання взаємодії органів виконавчої влади та ініціаторів громадської антидискримінаційної експертизи під час її проведення. Уточнено вимоги щодо розгляду результатів громадської антидискримінаційної експертизи та інформування про результати розгляду тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України

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