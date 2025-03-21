Джо Байден готовий повернутися в політику, щоб підтримати демократів

Колишній президент США пропонує свою підтримку демократам, аби допомогти повернути втрачені позиції.

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Колишній президент Джо Байден має намір повернутися в політику, щоб допомогти демократам. Про це повідомляє NBC.

За даними видання, Байден повідомив деяким лідерам Демократичної партії, що готовий збирати кошти, вести кампанії та робити все необхідне, аби допомогти демократам повернути втрачені позиції.

Зокрема, колишній президент вже провів зустріч із новим головою Національного комітету Демократичної партії Кеном Мартіном і запропонував підтримку партії. Однак, за даними, поки ініціатива Байдена не знайшла великого відгуку.

Згідно з новим опитуванням NBC News, рейтинг Демпартії впав до рекордно низького рівня — лише 27% зареєстрованих виборців мають позитивну думку про партію. Це найгірший показник із 1990 року.

Водночас колишня перша леді Джилл Байден також висловила готовність брати участь у кампаніях та збирати кошти на підтримку демократів.

«Вона розуміє, що її роль — це не лише честь, а й обов’язок перед партією. І вона готова допомагати, чим зможе», — зазначив співрозмовник.

Попри політичну активність, Байдени формують нове життя поза межами держслужби. За даними видання, кожен із подружжя Байденів має намір написати книгу. Працюючи над мемуарами, Байден радиться з колишніми високопосадовцями, серед яких держсекретар Ентоні Блінкен, радник із нацбезпеки Джейк Салліван та інші радники Білого дому.

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