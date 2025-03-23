Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин одобрил законопроект о возобновлении подачи статистической и финансовой отчетности предпринимателями

18:00, 23 марта 2025
Отсрочка подачи отчетности, введенная в начале полномасштабного вторжения, будет пересмотрена.
Кабмин одобрил законопроект о возобновлении подачи статистической и финансовой отчетности предпринимателями
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подача предприятиями статистической, финансовой отчетности, отчета о платежах в пользу государства и других документов будет возобновлена.

Так, Кабмин на заседании 21 марта одобрил законопроект о внесении изменений в пункт 1 Закона «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» относительно особенностей подачи отчетности в период действия военного положения или состояния войны. Впоследствии его зарегистрируют в Верховной Раде.

Напомним, что в марте 2022 года был принят Закон «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», согласно которому:

  • физические лица, ФЛП, юридические лица, кроме тех, которые наделены бюджетными полномочиями в соответствии с законодательством, подают учетные, финансовые, бухгалтерские, расчетные, аудиторские отчеты и любые другие документы, подача которых требуется в соответствии с нормами действующего законодательства в документальной и/или электронной форме, в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны за весь период неподачи отчетности или обязанности подать документы;
  • в период действия военного положения или состояния войны, а также в течение трех месяцев после его завершения к физическим лицам, ФЛП, юридическим лицам не применяется административная и/или уголовная ответственность за неподачу или несвоевременную подачу отчетности и/или документов, указанных выше;
  • в период действия военного положения или состояния войны любые проверки относительно своевременности и полноты подачи любых отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не осуществляются и т. д.

Одобренным 21 марта законопроектом предлагается, чтобы действие положений указанного закона об отсрочке подачи отчетов и других документов не распространялось на подачу статистической, финансовой и другой отчетности. Исключение составят только предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые будут подавать отчетность в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны.

Также предлагается установить, что лица, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные РФ, будут подавать статистическую, финансовую и другую отчетность для проведения государственных статистических наблюдений в течение 3 месяцев после даты окончания боевых действий или временной оккупации за весь период неподачи отчетности.

Предусматривается, что к лицам, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные РФ территории Украины, включенные в соответствующий перечень территорий, не будут применяться предусмотренные законом меры воздействия за неподачу или несвоевременную подачу отчетности в период боевых действий или временной оккупации и в течение 3 месяцев после даты окончания боевых действий или временной оккупации.

Заключительными положениями определено, что подача статистической, финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности вместе с соответствующими аудиторскими отчетами, отчета об управлении, консолидированного отчета об управлении, отчета о платежах в пользу государства и консолидированного отчета о платежах в пользу государства, составление которых предусмотрено законодательством, лицами, которые ранее не подавали такую отчетность с учетом положений Закона «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», за исключением лиц, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные РФ, включенные в соответствующий перечень территорий, осуществляется в течение 3 месяцев со дня вступления в силу этого законопроекта за весь период неподачи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.

В Верховной Раде предлагают снять ограничение, запрещающее быть кандидатами на должность судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам

Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Решения судов относительно уклонения от мобилизации смогут изъять из публичной части Реестра – финальная версия законопроекта

Кроме того, судья сможет при внесении судебного решения в Реестр определить некоторые сведения как не подлежащие разглашению.

Судьям смогут установить доплату до 42 тысяч грн – комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, который предусматривает специальные доплаты судьям местных судов.

Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет

Срок полномочий глав судов предлагается увеличить до 4 лет, но установить ограничение – не более двух сроков подряд и без возможности повторного избрания ранее, чем через 2 года после окончания полномочий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва