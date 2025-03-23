Кабмин одобрил законопроект о возобновлении подачи статистической и финансовой отчетности предпринимателями

Отсрочка подачи отчетности, введенная в начале полномасштабного вторжения, будет пересмотрена.

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Подача предприятиями статистической, финансовой отчетности, отчета о платежах в пользу государства и других документов будет возобновлена.

Так, Кабмин на заседании 21 марта одобрил законопроект о внесении изменений в пункт 1 Закона «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» относительно особенностей подачи отчетности в период действия военного положения или состояния войны. Впоследствии его зарегистрируют в Верховной Раде.

Напомним, что в марте 2022 года был принят Закон «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», согласно которому:

физические лица, ФЛП, юридические лица, кроме тех, которые наделены бюджетными полномочиями в соответствии с законодательством, подают учетные, финансовые, бухгалтерские, расчетные, аудиторские отчеты и любые другие документы, подача которых требуется в соответствии с нормами действующего законодательства в документальной и/или электронной форме, в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны за весь период неподачи отчетности или обязанности подать документы;

в период действия военного положения или состояния войны, а также в течение трех месяцев после его завершения к физическим лицам, ФЛП, юридическим лицам не применяется административная и/или уголовная ответственность за неподачу или несвоевременную подачу отчетности и/или документов, указанных выше;

в период действия военного положения или состояния войны любые проверки относительно своевременности и полноты подачи любых отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не осуществляются и т. д.

Одобренным 21 марта законопроектом предлагается, чтобы действие положений указанного закона об отсрочке подачи отчетов и других документов не распространялось на подачу статистической, финансовой и другой отчетности. Исключение составят только предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые будут подавать отчетность в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или состояния войны.

Также предлагается установить, что лица, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные РФ, будут подавать статистическую, финансовую и другую отчетность для проведения государственных статистических наблюдений в течение 3 месяцев после даты окончания боевых действий или временной оккупации за весь период неподачи отчетности.

Предусматривается, что к лицам, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные РФ территории Украины, включенные в соответствующий перечень территорий, не будут применяться предусмотренные законом меры воздействия за неподачу или несвоевременную подачу отчетности в период боевых действий или временной оккупации и в течение 3 месяцев после даты окончания боевых действий или временной оккупации.

Заключительными положениями определено, что подача статистической, финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности вместе с соответствующими аудиторскими отчетами, отчета об управлении, консолидированного отчета об управлении, отчета о платежах в пользу государства и консолидированного отчета о платежах в пользу государства, составление которых предусмотрено законодательством, лицами, которые ранее не подавали такую отчетность с учетом положений Закона «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», за исключением лиц, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные РФ, включенные в соответствующий перечень территорий, осуществляется в течение 3 месяцев со дня вступления в силу этого законопроекта за весь период неподачи.

Автор: Наталя Мамченко

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