Малюки-засновники Києва на Поштовій площі переодягнулися на честь Дня Нацгвардії – фото

На Поштовій площі в Києві переодягнули скульптури малюків-засновників міста – Кия, Щека, Хорива та сестру Либідь – на честь Дня Національної гвардії України.
Скульптури прикрасив митець Володимир Журавель разом з командою.
Зокрема, на них можна побачити вишиванки, берети та штани з пікселем НГУ, а на дівчинці – спідницю.
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Джерело фото: Володимир Журавель
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