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Харків масовано атакували шахеди — більше 20 поранених, двоє загиблих, фото

08:45, 30 березня 2025
У Харкові через обстріл пошкоджено 24 приватні і 12 багатоквартирних будинків.
Харків масовано атакували шахеди — більше 20 поранених, двоє загиблих, фото
Фото: Харківська ОВА
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29 березня Росія масовано атакувала шахедами Харків. У ДСНС зазначили, що удари припали на Холодногірський, Шевченківський та Київський райони Харкова. Загалом було зафіксовано 6 осередків займання. Через атаку зруйновано та пошкоджено 24 приватні і 12 багатоквартирних будинків, офісні будівлі, торгівельні об'єкти, гаражі та 13 автомобілів.

Глава ОВА Олег Синєгубов уточнив, що 25 людей отримали поранення різного ступеня важкості, двоє людей загинули – 67-річний чоловік та 70-річна жінка.

Фото: ОВА

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Харків шахеди обстріл

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