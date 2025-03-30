Харків масовано атакували шахеди — більше 20 поранених, двоє загиблих, фото

У Харкові через обстріл пошкоджено 24 приватні і 12 багатоквартирних будинків.

Фото: Харківська ОВА

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29 березня Росія масовано атакувала шахедами Харків. У ДСНС зазначили, що удари припали на Холодногірський, Шевченківський та Київський райони Харкова. Загалом було зафіксовано 6 осередків займання. Через атаку зруйновано та пошкоджено 24 приватні і 12 багатоквартирних будинків, офісні будівлі, торгівельні об'єкти, гаражі та 13 автомобілів.

Глава ОВА Олег Синєгубов уточнив, що 25 людей отримали поранення різного ступеня важкості, двоє людей загинули – 67-річний чоловік та 70-річна жінка.

Фото: ОВА

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