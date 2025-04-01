Нью-Йорк планує заборонити смартфони у школах

Губернаторка Нью-Йорка хоче заборонити телефони в школах, дискусія триває.

Фото: Politico

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Штат Нью-Йорк може стати наступним у США, де запровадять заборону на використання мобільних телефонів під час навчання. Це ініціатива губернаторки Кеті Хочул, яка наголошує на негативному впливі смартфонів та соціальних мереж на учнів. Про це повідомляє Politico.

Хочул та законодавці штату працюють над деталями обмежень, які діятимуть протягом усього навчального дня — від першого до останнього дзвінка. Очікується, що ця норма буде включена до бюджету штату на 2025 рік, який становить $252 мільярди.

Якщо закон ухвалять, Нью-Йорк стане п’ятим штатом США, де заборонять телефони у школах. До нього вже приєдналися Арканзас, Луїзіана, Вірджинія та Південна Кароліна. Водночас понад десять інших штатів запровадили часткові обмеження, а Флорида розглядає схожий підхід.

Кеті Хочул неодноразово заявляла, що телефони негативно впливають на психічне здоров’я підлітків: «Без смартфонів, без навушників, без мобільних телефонів, і ось чому: психічне здоров’я наших дітей, особливо учнів середньої та старшої школи, справді погіршується».

Ініціативу підтримали дві впливові профспілки вчителів штату, а також більшість виборців: за даними опитування Siena, 62% жителів Нью-Йорка виступають за заборону смартфонів у школах.

Однак пропозиція викликала опір з боку представників шкільних округів, які наполягають на тому, що кожна школа повинна самостійно визначати правила використання гаджетів. Голова сенатського комітету з питань освіти Шеллі Майєр вважає, що необхідно знайти компроміс. «Усі сторони обговорюють це питання, і я дуже сподіваюся, що буде знайдено рішення, яке визнає небезпеку електронних пристроїв і водночас визнає, що деякі школи вже впровадили продумані політики», — зазначила вона.

Законодавці продовжують обговорення, і, за словами сенаторів, компромісне рішення буде знайдено найближчим часом.

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