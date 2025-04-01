Німеччина розпочала постійну військову присутність у Литві для зміцнення східного флангу НАТО

Берлін активував бронетанкову бригаду чисельністю 5000 осіб у Литві.

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Німеччина офіційно розпочала постійну дислокацію військ на східному фланзі НАТО. Зокрема, Берлін активував бронетанкову бригаду чисельністю 5000 осіб у Литві. Про це повідомляє Politico.

Видання вказує, що це частина зусиль Берліна зміцнити східний фланг НАТО у відповідь на війну Росії проти України.

За даними групи лобістів німецької армії, нещодавно створену 45-ту бронетанкову бригаду офіційно активували під час церемонії під Вільнюсом. Було створено тимчасову штаб-квартиру, розгорнуто емблему бригади, і тепер підрозділ перебуває під командуванням бригадного генерала Крістофа Хубера.

«У нас є чітке завдання: забезпечити захист, свободу та безпеку наших литовських союзників на східному фланзі НАТО», — сказав Хубер. «Таким чином, ми також захищаємо територію НАТО — і саму Німеччину».

Повідомляється, що підрозділ повністю стане оперативним до 2027 року і в кінцевому підсумку буде базуватися у новому військовому комплексі в Руднікай, приблизно за 30 км на південь від Вільнюса. До того часу війська будуть базуватися на тимчасових литовських базах.

План передбачає не лише передові підрозділи, а й допоміжні частини, такі як медичний центр, підрозділ зв’язку та групи підтримки командування, які будуть розміщені в різних локаціях.

Наразі в Литві перебуває 150 німецьких військових. Очікується, що до кінця року їхня кількість збільшиться до 500.

Видання зазначає, що для НАТО ця дислокація є важливою частиною зміщення акценту альянсу на стримування через активну оборону. Для Німеччини це важливий крок у позбавленні своєї репутації країни, що вагається щодо військових дій.

Литва вважає цей крок важливим для своєї національної безпеки.

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