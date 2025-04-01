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Апеляційний суд визнав неналежним доказом відео з тіктоку з позначкою «згенеровано ШІ» — подробиці справи

14:30, 1 квітня 2025
Суддя визнала відео з TikTok недопустимим доказом у справі про використання світлового пристрою на авто.
Апеляційний суд визнав неналежним доказом відео з тіктоку з позначкою «згенеровано ШІ» — подробиці справи
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У Кам’янці-Подільському поліцейські зупинили автомобіль Мерседес-Бенц, в якому без дозволу та погодження з поліцією встановлено світловий сигнальний пристрій, що змінює частоту світлових імпульсів синього та червоного кольорів, і який дозволено встановлювати тільки на оперативний або спеціальний транспортний засіб.

Правоохоронці склали щодо водія легковика протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 122-5 КУпАП. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Кам`янець-Подільський міськрайонний суд визнав його винним у порушенні вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв та наклав адміністративне стягнення – 8500 гривень штрафу з конфіскацією спеціальних світлових пристроїв.

Захисник водія подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати постанову суду першої інстанції як незаконну та закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю в діях підзахисного складу цього адміністративного правопорушення.

Апеляційний суд звернув увагу, що диспозиція статті 122-5 КУпАП передбачає відповідальність за встановлення і використання спеціальних пристроїв. Тобто «поза розумним сумнівом» повинно було бути доведено факт встановлення спеціальних світлових сигнальних пристроїв, їх використання на транспортному засобі й те, що це дійсно спеціальні світлові сигнальні пристрої, а не декоративні або допоміжні елементи салону автомобіля.

Однак у матеріалах справи немає даних про технічні характеристики пристрою, який поліція знайшла в салоні Мерседеса, про те, що він дійсно є спеціальним сигнальним пристроєм зі змінною частотою світлових імпульсів, перебуває в робочому стані, був встановлений на авто й використовувався.

Апеляційний суд вказав на відео з бодікамери поліції, на якому видно, що патрульний знайшов пристрій на килимку біля сидіння пасажира, спробував його увімкнути, але він не працював. 

«Відео з тіктоку, які додано до матеріалів справи, вважаю не належним та не допустимим доказом, оскільки воно не зазначене в протоколі та з нього неможливо встановити час, дату, місце, державний номерний знак ТЗ, водія. Крім того, на самому відео міститься відмітка, що відео згенеровано ШІ «штучним інтелектом», – зазначила суддя.

Відтак ХАС задовольнив апеляційну скаргу захисника: скасував постанову місцевого суду про притягнення водія до адміністративної відповідальності й закрив провадження у справі за відсутністю в його діях складу адмінправопорушення, передбаченого ст. 122-5 КУпАП.

З постановою апеляційного суду у справі № 676/729/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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