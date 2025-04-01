На Львівщині суд покарав солдата, який вчинив СЗЧ через хворобу своєї матері

Військовий дізнався, що стан здоров'я матері погіршився, тому самовільно залишив частину і на місце служби більше не повертався.

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На Львівщині засудили солдата, який самовільно залишив військову частину та не з’являвся на службу два місяці. Вирок у справі № 446/300/25 виніс Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що уродженець Івано-Франківська наприкінці жовтня 2024 року військовий втік з території військової частини та майже два місяці був відсутнім на службі.

І 21.10.2024 до 26.12.2024 солдат проводив час на власний розсуд, обов'язки військової служби не виконував, перебуваючи за місцем свого проживання.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю. Він пояснив, що 21.10.2024 самовільно залишив місце служби через життєві обставини, які склались, а саме через те, що його мати хворіє і потребує догляду. Він дізнався, що стан здоров'я матері погіршився, тому поїхав до м. Івано-Франківськ і на місце служби більше не повертався. Про те, що він має на меті поїхати, нікого не повідомляв, дозволу на залишення військової частини йому не давали.

Суд дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим і за місцем проживання характеризується негативно.

Суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Львівського апеляційного суду через Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

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