Ракетний удар по центру Сум — внаслідок атаки зруйновано обласний офіс Омбудсмана, фото

Внаслідок атаки на місто Суми також було пошкоджено обласний апарат Мін’юсту.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 13 квітня РФ завдала удару двома балістичними ракетами по центральній частині міста Сум. Внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина.

Серед об’єктів, які постраждали, — приміщення Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Наш офіс — повністю зруйнований.

Загинули люди. Є поранені. Остаточна кількість жертв уточнюється», - сказано у повідомленні.

У свою чергу Міністерство юстиції України повідомило, що також було пошкоджено обласний апарат Мін’юсту.

«В приміщенні, де розміщується обласний апарат Міністерства юстиції України, є незначні пошкодження - вибито вікна. Інформації про постраждалих з наших служб не надходило», - заявили у відомстві.

Фото: facebook.com/sumy.ombudsman