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Українцям нагадали порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

17:26, 21 квітня 2025
Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає, але не більше ніж до останнього дня календарного року визначення такого права.
Українцям нагадали порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
Фото: nov-rada.gov.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389).

До таких пільг належать, зокрема, пільги з оплати:

- житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій); 

- управління багатоквартирним будинком;

- комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (у тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

- палива та скрапленого газу.

Для визначення станом на 1 січня кожного року права на отримання пільг для пільговиків, відомості про яких наявні в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, враховуються доходи пільговика та членів його сім’ї за III і IV квартали попереднього календарного року.

Для визначення права на отримання пільг для пільговиків, які звернулися із заявою про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги, враховуються доходи пільговика та членів його сім’ї (за наявності) за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення.

Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає, але не більше ніж до останнього дня календарного року визначення такого права.

Пільгові категорії громадян згідно із законодавчими актами мають право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу — 100 %, 50 %, 25 %.

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