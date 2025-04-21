Украинцам напомнили порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг

Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, в котором возникает такое право, но не более чем до последнего дня календарного года определения такого права.

Фото: nov-rada.gov.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются с учетом доходов, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи (утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 № 389).

К таким льготам, в частности, относятся льготы по оплате:

жилья (квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий);

управления многоквартирным домом;

коммунальных услуг (централизованное снабжение холодной воды, централизованное снабжение горячей воды, водоотведение, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе транспортировка, распределение и поставка), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);

топлива и сжиженного газа.

Для определения по состоянию на 1 января каждого года права на получение льгот для льготников, сведения о которых имеются в Реестре лиц, имеющих право на льготы, учитываются доходы льготника и членов его семьи за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

Для определения права на получение льгот для льготников, которые обратились с заявлением о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, учитываются доходы льготника и членов его семьи (при наличии) за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения.

Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, в котором возникает такое право, но не более чем до последнего дня календарного года определения такого права.

Льготные категории граждан согласно законодательным актам имеют право на скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме с учетом среднемесячного дохода — 100 %, 50 %, 25 %.

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