Практика судов
  1. В Украине

Украинцам напомнили порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг

17:26, 21 апреля 2025
Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, в котором возникает такое право, но не более чем до последнего дня календарного года определения такого права.
Украинцам напомнили порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг
Фото: nov-rada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются с учетом доходов, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи (утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 № 389).

К таким льготам, в частности, относятся льготы по оплате:

  • жилья (квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий);
  • управления многоквартирным домом;
  • коммунальных услуг (централизованное снабжение холодной воды, централизованное снабжение горячей воды, водоотведение, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе транспортировка, распределение и поставка), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов);
  • топлива и сжиженного газа.

Для определения по состоянию на 1 января каждого года права на получение льгот для льготников, сведения о которых имеются в Реестре лиц, имеющих право на льготы, учитываются доходы льготника и членов его семьи за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

Для определения права на получение льгот для льготников, которые обратились с заявлением о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, учитываются доходы льготника и членов его семьи (при наличии) за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения.

Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, в котором возникает такое право, но не более чем до последнего дня календарного года определения такого права.

Льготные категории граждан согласно законодательным актам имеют право на скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме с учетом среднемесячного дохода — 100 %, 50 %, 25 %.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о раскрытии налоговой службе банковской тайны не пройдет через Верховную Раду этого созыва – Даниил Гетманцев

Действующий состав парламента не намерен голосовать за законопроект о раскрытии банковской тайны относительно банковских счетов граждан органам налоговой службы, утверждает Даниил Гетманцев.

Депутаты предлагают расширить категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной

Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, предлагают также считать лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни, которым посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время Революции Достоинства.

Кабмин выдвинул новые требования для получения отсрочки студентами вузов

Получатели высшего образования будут иметь право на отсрочку в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, но только если они впервые получают образование на уровне, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».

Кабмин предлагает распространить право на отсрочку на педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но не на всех

Отсрочку могут получить педагогические работники государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но только при соблюдении определенных условий.

Получатели профтехобразования, начавшие обучение после 25 лет, утратят право на отсрочку – Кабмин внес законопроект

Правительство недовольно решениями судов, которые выносятся в пользу студентов, а также тем, что увеличилось количество студентов профессионально-технического и профессионального предвысшего образования среди военнообязанных мужчин старше 25 лет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді