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Андрій Єрмак прокоментував зустріч із партнерами у Лондоні – фото

17:59, 23 квітня 2025
Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, заявив Андрій Єрмак після зустрічі в Лондоні.
Андрій Єрмак прокоментував зустріч із партнерами у Лондоні – фото
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У Лондоні 23 квітня Україна провела важливу зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Від України участь у зустрічі взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і Андрій Єрмак

З боку Великої Британії – радник Прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції – дипломатичний радник Президента Еммануель Бонн, від Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

Зустріч відбулася в офіційній резиденції МЗС Великої Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Ламмі.

Андрій Єрмак підкресслив, що це вже друга така зустріч – попередня пройшла у Парижі.

«І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа», - вказав керівник ОП.

Також Андрій Єрмак висловив подяку партнерам за тверду підтримку та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну.

«Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів. Домовились про подальші регулярні консультації – для досягнення головної цілі: справедливого миру для України», - підкреслив Андрій Єрмак.

Слід зазначити, що на фото, які опублікував Андрій Єрмак, відсутній спецпосланець США Кіт Келлог, візит якого раніше анонсував Марко Рубіо.

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війна Андрій Єрмак

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