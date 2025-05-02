У Києві назвали дату останнього дзвоника у школах

Останній дзвоник у школах Києва відбудеться 30 травня.

Джерело фото: Борис Корпусенко / Вечірній Київ

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У Києві, відповідно до рекомендацій Департаменту освіти і науки, останній дзвоник у закладах загальної середньої освіти пролунає 30 травня. Про це повідомили у КМДА.

У травні учні 11-х класів зможуть навчатися за індивідуалізовано-груповим підходом замість звичайних уроків, щоб краще поглибитися у вибрані предмети.

«Після останніх дзвоників, у період з 31 травня до 30 червня заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1–10-х класів. Також для них будуть організовані літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики з предмета «Захист України», тренінги з тактичної медицини, безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, кібербезпеки та інші активності, актуальні в умовах сьогодення», – повідомили у КМДА.

Видача документів про освіту відбудеться з урахуванням безпекової ситуації: свідоцтва про здобуття початкової освіти учні отримають з 2 до 6 червня, базової середньої – з 11 до 14 червня, повної загальної середньої освіти – з 18 до 21 червня.

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