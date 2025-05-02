В Киеве назвали дату последнего звонка в школах

Последний звонок в школах Киева состоится 30 мая

Источник фото: Борис Корпусенко / Вечерний Киев

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В Киеве, согласно рекомендациям Департамента образования и науки, последний звонок в учреждениях общего среднего образования прозвучит 30 мая. Об этом сообщили в КГГА.

В мае ученики 11-х классов смогут обучаться по индивидуализированно-групповому подходу вместо обычных уроков, чтобы глубже сосредоточиться на выбранных предметах.

«После последних звонков, в период с 31 мая по 30 июня учреждения образования сосредоточатся на компенсаторных занятиях, помощи в преодолении образовательных потерь и разрывов, мероприятиях по социально-психологической адаптации для учеников 1–10-х классов. Также для них будут организованы летние курсы творческого развития, языковые клубы, учебные практики по предмету «Защита Украины», тренинги по тактической медицине, безопасности жизнедеятельности, минной безопасности, кибербезопасности и другие активности, актуальные в современных условиях», — сообщили в КГГА.

Выдача документов об образовании состоится с учетом ситуации с безопасностью: свидетельства о получении начального образования ученики получат с 2 по 6 июня, базового среднего — с 11 по 14 июня, полного общего среднего образования — с 18 по 21 июня.

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