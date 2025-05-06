Україна оновила механізм рекрутингу іноземців для служби в ЗСУ

Уряд створив Міжвідомчу групу для вдосконалення рекрутингу іноземців до Сил оборони України.

Фото: censor.net

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Україна оновлює механізм рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України. Для цього створено нову Міжвідомчу робочу групу (МРГ), до складу якої увійдуть представники ключових державних органів. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови від 18 червня 2024 р. No707», яку ухвалено на засіданні уряду, МРГ буде працювати над посиленням координації у сфері рекрутингу та взаємодії між різними відомствами.

До складу групи, чисельність якої складає 40 осіб, увійдуть представники Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, Сухопутних військ, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, Міграційної служби, Нацполіції, Головного управління розвідки, СБУ та інших державних установ. Очолить групу міністр Кабінету Міністрів України, а його заступником стане заступник міністра оборони.

МРГ має за мету забезпечити ефективне виконання завдань у сфері рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для служби в армії, а також покращити координацію між державними органами для досягнення цієї мети.

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