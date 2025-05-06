Трамп «домінував у дискусії» в Овальному кабінеті з прем'єром Канади Карні

Колишній міністр юстиції Канади розповів, що «жодних втішних результатів» від зустрічі не було.

Фото: REUTERS

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Колишній міністр юстиції Канади Пітер Маккей поділився оцінкою зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Овальному кабінеті. За його словами, під час розмови Трамп практично не дав Карні можливості висловитися, повністю контролюючи хід дискусії.

В інтерв'ю Sky News Маккей зазначив, що «жодних втішних результатів» від цієї зустрічі не було, оскільки Трамп явно домінував у розмові. Прем'єр Канади, за його словами, не зміг вплинути на перебіг діалогу, повторивши свою відому позицію, що Канада не стане 51-м штатом США. «Карні повторив свою позицію, що Канада не стане 51-м штатом США, але Трамп явно домінував у дискусії», — сказав він.

«Карні майже не дали висловитися. Можливо, за зачиненими дверима міністри та держсекретарі зможуть суттєвіше просунутися в питаннях торгівлі й тарифів, але ця зустріч мала радше формальний характер», — підкреслив Маккей.

Попри «домінування» Трампа, він відзначив, що Карні зберігав свою гідність у цих обставинах. Щодо питання тарифів, Маккей зазначив, що Трамп виглядав стримано, що могло свідчити про прагнення підтримувати статус-кво, що в довгостроковій перспективі може стати проблемою для Канади.

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