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Трамп «доминировал в дискуссии» в Овальном кабинете с премьером Канады Карни

20:48, 6 мая 2025
Бывший министр юстиции Канады рассказал, что «никаких утешительных результатов» от встречи не было.
Трамп «доминировал в дискуссии» в Овальном кабинете с премьером Канады Карни
Фото: REUTERS
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Бывший министр юстиции Канады Питер Маккей поделился оценкой встречи между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни в Овальном кабинете. По его словам, во время разговора Трамп практически не дал Карни возможности высказаться, полностью контролируя ход дискуссии.

В интервью Sky News Маккей отметил, что «никаких утешительных результатов» от этой встречи не было, поскольку Трамп явно доминировал в разговоре. Премьер Канады, по его словам, не смог повлиять на ход диалога, повторив свою известную позицию, что Канада не станет 51-м штатом США. «Карни повторил свою позицию, что Канада не станет 51-м штатом США, но Трамп явно доминировал в дискуссии», - сказал он.

«Карни почти не дали высказаться. Возможно, за закрытыми дверями министры и госсекретари смогут существеннее продвинуться в вопросах торговли и тарифов, но эта встреча носила скорее формальный характер», - подчеркнул Маккей.

Несмотря на «доминирование» Трампа, он отметил, что Карни сохранял свое достоинство в этих обстоятельствах. По вопросу тарифов, Маккей отметил, что Трамп выглядел сдержанно, что могло свидетельствовать о стремлении поддерживать статус-кво, что в долгосрочной перспективе может стать проблемой для Канады.

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США Дональд Трамп Канада

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