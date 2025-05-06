Украина обновила механизм рекрутинга иностранцев для службы в ВСУ

Правительство создало Межведомственную группу для совершенствования рекрутинга иностранцев в Силы обороны Украины.

Фото: censor.net

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Украина обновляет механизм рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства для прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Украины. Для этого создана новая Межведомственная рабочая группа (МРГ), в состав которой войдут представители ключевых государственных органов. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановление от 18 июня 2024 г. No707», которое принято на заседании правительства, МРГ будет работать над усилением координации в сфере рекрутинга и взаимодействия между различными ведомствами.

В состав группы, численность которой составляет 40 человек, войдут представители Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, Сухопутных войск, Государственной пограничной службы, Госспецсвязи, Миграционной службы, Нацполиции, Главного управления разведки, СБУ и других государственных учреждений. Возглавит группу министр Кабинета Министров Украины, а его заместителем станет заместитель министра обороны.

Цель МРГ - обеспечить эффективное выполнение задач в сфере рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства для службы в армии, а также улучшить координацию между государственными органами для достижения этой цели.

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