У Києві 10 травня станція метро Майдан Незалежності тимчасово не працюватиме

Також можливі обмеження руху центральними вулицями.

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У суботу, 10 травня, станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов’язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам’ятних заходів на державному рівні.

Як вказують у КМДА, обмеження триватимуть з 5:38 до 12:00. Водночас пересадковий вузол «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» працюватиме у звичайному режимі.

У випадку оголошення повітряної тривоги станція «Майдан Незалежності» працюватиме в режимі укриття.

Крім того, у повідомлення сказано, що протягом дня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста.

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