В Киеве 10 мая временно не будет работать станция метро Майдан Незалежности

Также возможны ограничения движения по центральным улицам.

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В субботу, 10 мая, станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход для пассажиров. Временные изменения связаны с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне.

Как указывают в КГГА, ограничения будут действовать с 5:38 до 12:00. При этом пересадочный узел «Майдан Незалежности» – «Крещатик» будет работать в обычном режиме.

В случае объявления воздушной тревоги станция «Майдан Незалежности» будет функционировать как укрытие.

Кроме того, в сообщении говорится, что в течение дня возможны временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города.

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