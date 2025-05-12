Україна та ЄС створюють оперативну групу для співробітництва в оборонній промисловості

Україна та ЄС започатковують нову оперативну групу із співробітництва в оборонній промисловості з метою досягати конкретних рішень.

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Україна та Європейський Союз запускають спеціалізовану оперативну групу (Task Force) зі співпраці в оборонній промисловості. Про це оголосив заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій з питань миру, безпеки та оборони Шарль Фріз під час Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі, пише Укрінформ.

Виступаючи від імені високої представниці ЄС Каї Каллас, яка бере участь у зустрічі глав МЗС Великої Британії та ЄС у Лондоні, Фріз зазначив, що їм відомо про певні перешкоди у інтеграції та постачанні, що призводить до затримок, тому він заявив:

«Сьогодні ми започатковуємо нову оперативну групу ЄС-Україна із співробітництва в оборонній промисловості з метою досягати конкретних рішень. Це зміцнить безпеку для України та безпеку всіх нас».

Він нагадав, що 9 травня Кая Каллас відвідала Львів разом з міністрами закордонних справ ЄС. Основна мета візиту — підтримка української оборонної промисловості. Там було оголошено про інвестиції ЄС у розмірі 1 млрд євро у виробництво дронів, ракет та інших технологій. Упродовж двох тижнів планується додаткове фінансування у 900 млн євро — на зброю і боєприпаси для ЗСУ. Джерело коштів — прибутки від заморожених російських активів.

Загалом обсяг фінансової допомоги з боку ЄС сягне 3,3 млрд євро, що робить Євросоюз найбільшим іноземним донором українського ВПК. До цього також долучаються держави-члени ЄС, які надають пряму фінансову підтримку українським компаніям.

За його словами, Євросоюз готовий задіяти всі можливі інструменти для поглиблення співпраці з Україною у сфері оборони, а спільне виробництво є прикладом ефективної інтеграції, яка приносить користь обом сторонам.

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