Украина и ЕС создают оперативную группу для сотрудничества в оборонной промышленности

Украина и ЕС положили начало новой оперативной группе по сотрудничеству в оборонной промышленности с целью достижения конкретных решений.

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Украина и Европейский Союз запускают специализированную оперативную группу (Task Force) по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности. Об этом объявил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарль Фриз во время Форума оборонной промышленности ЕС–Украина в Брюсселе, пишет Укринформ.

Выступая от имени высокого представителя ЕС Каи Каллас, которая участвует во встрече глав МИД Великобритании и ЕС в Лондоне, Фриз отметил, что им известно о ряде препятствий в интеграции и поставках, что приводит к задержкам, и потому заявил:

«Сегодня мы запускаем новую оперативную группу ЕС–Украина по сотрудничеству в оборонной промышленности с целью достижения конкретных решений. Это укрепит безопасность Украины и нашу общую безопасность».

Он напомнил, что 9 мая Кая Каллас посетила Львов вместе с министрами иностранных дел ЕС. Основная цель визита — поддержка украинской оборонной промышленности. Тогда было объявлено об инвестициях ЕС в размере 1 млрд евро в производство дронов, ракет и других технологий. В течение двух недель также планируется дополнительное финансирование в размере 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для ВСУ. Источник средств — доходы от замороженных российских активов.

Общий объем финансовой помощи со стороны ЕС достигнет 3,3 млрд евро, что делает Евросоюз крупнейшим иностранным донором украинского ВПК. Также к инициативе присоединились страны — члены ЕС, которые предоставляют прямую финансовую поддержку украинским компаниям.

По его словам, Евросоюз готов задействовать все доступные инструменты для углубления сотрудничества с Украиной в сфере обороны, а совместное производство является примером эффективной интеграции, приносящей пользу обеим сторонам.

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