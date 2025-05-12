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В ПФУ объяснили, платить ли пенсионный сбор в случае приобретения недвижимости не по договору купли-продажи

16:51, 12 мая 2025
Если недвижимость приобретается не по договору купли-продажи, а по другим основаниям, уплачивать сбор на обязательное государственное пенсионное страхование не требуется.
В ПФУ объяснили, платить ли пенсионный сбор в случае приобретения недвижимости не по договору купли-продажи
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Украинцам разъяснили, нужно ли уплачивать пенсионный сбор в случае приобретения недвижимости не по договору купли-продажи.

В письме ПФУ от 28.04.2025 №2800-050103-8/27693 указано, что вопросы уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи недвижимого имущества регулируются Законом Украины от 26.06.1997 №400/97-ВР «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» (далее — Закон №400) и Порядком уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций, утвержденным постановлением КМУ от 03.11.1998 №1740.

Плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, а также физические лица, приобретающие недвижимое имущество, за исключением государственных предприятий, учреждений и организаций, приобретающих недвижимость за счет бюджетных средств, учреждений и организаций иностранных государств, пользующихся иммунитетами и привилегиями в соответствии с законами и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также граждан, приобретающих жильё впервые или состоящих на учёте для получения жилья (п. 9 ст. 1 Закона №400).

Объектом налогообложения сбором для вышеуказанных плательщиков является стоимость недвижимого имущества, указанная в договоре купли-продажи такого имущества (п. 8 ст. 2 Закона №400).

Следовательно, в случае приобретения недвижимого имущества иным способом, нежели по договору купли-продажи, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование не уплачивается.

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