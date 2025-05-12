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У ПФУ пояснили, чи сплачувати пенсійний збір у разі придбання нерухомості не за договором купівлі-продажу

16:51, 12 травня 2025
Якщо нерухомість набувається не за договором купівлі-продажу, а на інших підставах, сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не потрібно.
У ПФУ пояснили, чи сплачувати пенсійний збір у разі придбання нерухомості не за договором купівлі-продажу
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Українцям пояснили,  чи треба сплачувати пенсійний збір у разі придбання нерухомості не за договором купівлі-продажу.

У листі ПФУ від 28.04.2025 №2800-050103-8/27693 зазначено, що питання сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна регулюються Законом України від 26.06.1997 №400/97-ВР «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон №400) та Порядком сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою КМУ від 03.11.1998 №1740.

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше (п. 9 ст. 1 Закону №400).

Об'єктом оподаткування збору для вищезазначених платників є вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна (п. 8 ст. 2 Закону №400).

Отже, у разі придбання нерухомого майна в інший спосіб, ніж за договором купівлі-продажу, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується.

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Пенсійний фонд

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