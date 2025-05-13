У Київській області звільнили директорку школи, яка на роботі не розмовляла державною мовою

Батьки поскаржилися на систематичне порушення законодавства.

Ілюстративне зображення: Nathan Cima / Unsplash

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У Київській області звільнили директорку школи, яка на роботі розмовляла російською мовою. Це порушення українського законодавства, оскільки мовою освітнього процесу є лише українська. Про випадок повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

«Отримала колективне звернення від батьків одного із закладів освіти щодо спілкування недержавною мовою керівника закладу. Батьки, серед яких зокрема військовослужбовці, повідомили, що директор закладу під час виконання посадових обов’язків використовує російську мову, на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови не реагує, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися. Заявники зазначили, що директор не послуговується державною мовою як під час особистого спілкування зі здобувачами освіти, батьками, працівниками закладу, так і під час заходів, які організовуються у закладі освіти. Також батьки надали відеодокази застосування керівником закладу недержавної мови», - вказала вона.

Відтак, посадовиця надіслала звернення до Уповноваженого із захисту державної мови з проханням провести перевірку фактів, про які повідомили у зверненні батьки.

У відповідь орган управління освіти повідомив, що заклад освіти був прийнятий у його підпорядкування у січні 2021 року. Тому тоді ж керівнику закладу освіти рекомендували підтвердити рівень володіння державною мовою, враховуючи, що документ, який засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до обрання чи призначення на посаду. Однак, станом на квітень 2025 року, директор не надала державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

«За результатами атестації у квітні 2025 року було встановлено її невідповідність займаній посаді директора закладу. Як наслідок вона була звільнена наказом начальника органу управління освіти», - повідомила Лещик.

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