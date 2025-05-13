Практика судів
  1. В Україні

У Київській області звільнили директорку школи, яка на роботі не розмовляла державною мовою

15:23, 13 травня 2025
Батьки поскаржилися на систематичне порушення законодавства.
У Київській області звільнили директорку школи, яка на роботі не розмовляла державною мовою
Ілюстративне зображення: Nathan Cima / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області звільнили директорку школи, яка на роботі розмовляла російською мовою. Це порушення українського законодавства, оскільки мовою освітнього процесу є лише українська. Про випадок повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

«Отримала колективне звернення від батьків одного із закладів освіти щодо спілкування недержавною мовою керівника закладу. Батьки, серед яких зокрема військовослужбовці, повідомили, що директор закладу під час виконання посадових обов’язків використовує російську мову, на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови не реагує, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися. Заявники зазначили, що директор не послуговується державною мовою як під час особистого спілкування зі здобувачами освіти, батьками, працівниками закладу, так і під час заходів, які організовуються у закладі освіти. Також батьки надали відеодокази застосування керівником закладу недержавної мови», - вказала вона.

Відтак, посадовиця надіслала звернення до Уповноваженого із захисту державної мови з проханням провести перевірку фактів, про які повідомили у зверненні батьки.

У відповідь орган управління освіти повідомив, що заклад освіти був прийнятий у його підпорядкування у січні 2021 року. Тому тоді ж керівнику закладу освіти рекомендували підтвердити рівень володіння державною мовою, враховуючи, що документ, який засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до обрання чи призначення на посаду. Однак, станом на квітень 2025 року, директор не надала державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

«За результатами атестації у квітні 2025 року було встановлено її невідповідність займаній посаді директора закладу. Як наслідок вона була звільнена наказом начальника органу управління освіти», - повідомила Лещик.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон омбудсмен Київська область школа освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Народні депутати прийняли постанову про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку

Верховна Рада прийняла постанову про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку, ініціаторами якого виступили Микита Потураєв, Микола Княжицький та інші.

Верховна Рада підтримала зміни до закону про санкції

Зміни до законів про санкції, про СБУ та розвідку дозволять накладати санкції на конкретні судна та повітряні судна.

Парламент підтримав зміни щодо призначення та отримання утриманцями загиблого військового одноразової грошової допомоги

Законопроектом до членів сімей загиблих осіб пропонується віднести утриманців загиблої особи, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов`язаного або резервіста.

Парламент прийняв зміни до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності

Замість «цілісний» майновий комплекс буде «єдиний» майновий комплекс, – Верховна Рада прийняла в цілому зміни до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності.

У прибережних захисних смугах зможуть будувати споруди для здійснення аквакультури – парламент підтримав законопроект

Також законопроект передбачає, що громадяни не зможуть мати вільний доступ до узбережжя, де розташовані тимчасові споруди та обладнання необхідні для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальних товарних рибних господарствах.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області