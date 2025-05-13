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В Киевской области уволили директорa школы, которая на работе не говорила на государственном языке

15:23, 13 мая 2025
Родители пожаловались на систематическое нарушение законодательства.
В Киевской области уволили директорa школы, которая на работе не говорила на государственном языке
Иллюстративное изображение: Nathan Cima / Unsplash
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В Киевской области уволили директорa школы, которая на работе говорила на российском языке. Это является нарушением украинского законодательства, так как языком образовательного процесса является исключительно украинский. Об этом сообщила образовательная омбудсменка Надежда Лещик.

«Получила коллективное обращение от родителей одного из образовательных учреждений по поводу общения руководителя учреждения на негосударственном языке. Родители, среди которых в том числе военнослужащие, сообщили, что директор учреждения во время выполнения служебных обязанностей использует российский язык, на многочисленные замечания о необходимости использования государственного языка не реагирует, аргументируя тем, что ей так удобно общаться. Заявители указали, что директор не использует государственный язык как при личном общении с учащимися, родителями, работниками учреждения, так и во время мероприятий, которые организовываются в учебном заведении. Также родители предоставили видеодоказательства использования руководителем учреждения негосударственного языка», — указала она.

Впоследствии должностное лицо направила обращение к Уполномоченному по защите государственного языка с просьбой провести проверку фактов, изложенных в обращении родителей.

В ответ орган управления образованием сообщил, что учебное заведение было принято в его подчинение в январе 2021 года. Поэтому тогда же руководителю учебного заведения рекомендовали подтвердить уровень владения государственным языком, учитывая, что документ, удостоверяющий уровень владения государственным языком, подается лицом до избрания или назначения на должность. Однако по состоянию на апрель 2025 года директор не предоставила государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

«По результатам аттестации в апреле 2025 года было установлено ее несоответствие занимаемой должности директора учреждения. В результате она была уволена приказом начальника органа управления образованием», — сообщила Лещик.

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закон омбудсмен Киевская область школа образование

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