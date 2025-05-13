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Чи можуть іноземці та особи без громадянства отримати статус учасника бойових дій – пояснення Міноборони

12:44, 13 травня 2025
Іноземці, які служать в ЗСУ, зможуть отримати статус учасника бойових дій.
Чи можуть іноземці та особи без громадянства отримати статус учасника бойових дій – пояснення Міноборони
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Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту, можуть отримати статус учасника бойових дій. Таке роз’яснення надав Міноборони України.

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці ЗСУ, які брали участь у заходах, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах війни з Росією.

Згідно з чинним законодавством, іноземці та особи без громадянства, які проходять службу у Збройних силах України, прирівнюються до військовослужбовців і можуть отримати той самий статус учасника бойових дій. Вони повинні виконувати ті ж процедури, що й громадяни України, для отримання відповідного статусу.

«Враховуючи зазначене вище, іноземці, діяльність яких відповідає вимогам цих законів, можуть отримати статус учасника бойових дій. Вони мають дотримуватися таких самих процедур, як і громадяни України», — зазначив полковник Сергій Галімський, директор Департаменту соціального забезпечення Міноборони.

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ЗСУ Міноборони військова служба

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