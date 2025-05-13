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Могут ли иностранцы и лица без гражданства получить статус участника боевых действий – объяснение Минобороны

12:44, 13 мая 2025
Иностранцы, которые служат в ВСУ, смогут получить статус участника боевых действий.
Могут ли иностранцы и лица без гражданства получить статус участника боевых действий – объяснение Минобороны
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Иностранцы и лица без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта, могут получить статус участника боевых действий. Такое разъяснение предоставило Минобороны Украины.

Согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участниками боевых действий признаются военнослужащие ВСУ, которые принимали участие в мероприятиях, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях войны с Россией.

Согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, приравниваются к военнослужащим и могут получить тот же статус участника боевых действий. Они должны выполнять те же процедуры, что и граждане Украины, для получения соответствующего статуса.

«Учитывая указанное выше, иностранцы, деятельность которых соответствует требованиям этих законов, могут получить статус участника боевых действий. Они должны придерживаться таких же процедур, как и граждане Украины», - отметил полковник Сергей Галимский, директор Департамента социального обеспечения Минобороны.

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ВСУ Минобороны военная служба

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