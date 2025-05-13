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Турецкие авиакомпании будут штрафовать нетерпеливых пассажиров, встающих с кресел до остановки самолета

14:47, 13 мая 2025
В Турции ужесточаются правила авиаперелетов: за несоблюдение инструкций при посадке пассажиров будут штрафовать.
Турецкие авиакомпании будут штрафовать нетерпеливых пассажиров, встающих с кресел до остановки самолета
Фото: unsplash
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Турецкие авиакомпании ввели систему штрафов для пассажиров, нарушающих правила безопасности во время посадки самолёта.

Новые правила утвердило Главное управление гражданской авиации Турции. В частности, речь идёт о тех, кто встаёт с места или открывает багажные полки до полной остановки самолёта и выключения табло «Пристегните ремни».

Теперь пассажиры обязаны оставаться в кресле до полной остановки воздушного судна и отключения сигнала о необходимости пристегнуть ремни. Нарушение указаний бортпроводников также подпадает под санкции. Штраф за такие действия может достигать 20 тысяч турецких лир.

Также на борту запрещено курить — как обычные, так и электронные сигареты. Авиакомпании должны заранее предупреждать пассажиров о возможности наложения штрафов за подобные нарушения.

Хотя ответственность за несоблюдение этих правил существовала и раньше, масштабное обновление норм было проведено в конце 2024 года. Причиной стали многочисленные жалобы пассажиров на неподобающее поведение других людей при посадке. Чаще всего речь шла о тех, кто встаёт до полной остановки самолёта и начинает доставать ручную кладь с верхних полок.

В Turkish Airlines пояснили, что эти меры необходимы для безопасности пассажиров: «Резкие манёвры самолёта при рулении, а также падение багажа из открытых полок не раз приводили к травмам. Мы стремимся минимизировать эти риски».

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Турция штраф / штрафы авиация

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