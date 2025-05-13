Турецькі авіакомпанії штрафуватимуть нетерплячих пасажирів, які встають із крісел до зупинки літака

У Туреччині посилюють правила авіаперельотів: за недотримання інструкцій під час посадки пасажирів штрафуватимуть.

Фото: unsplash

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Турецькі авіакомпанії запровадили систему штрафів для пасажирів, які порушують правила безпеки під час посадки літака.

Нові правила затвердило Головне управління цивільної авіації Туреччини. Зокрема, йдеться про тих, хто підводиться з місць або відкриває багажні полиці до повної зупинки літака та вимкнення табло «Пристебніть ремені».

Тепер пасажири зобов’язані залишатися в кріслі до повної зупинки повітряного судна та вимкнення табло «Пристебніть ремені». Порушення вказівок бортпровідників також потрапляє під санкції. Штраф за такі дії може сягати 20 тисяч турецьких лір.

Також заборонено курити на борту — як звичайні, так і електронні сигарети. Авіакомпанії повинні заздалегідь попереджати про можливе накладення штрафів за такі порушення.

Хоча відповідальність за порушення цих правил існувала й раніше, масштабне оновлення норм відбулося наприкінці 2024 року. Причиною стали численні скарги пасажирів на некоректну поведінку інших людей під час посадки. Найчастіше йшлося про тих, хто підводиться з крісел до зупинки літака і починає діставати ручну поклажу з багажних полиць.

В авіакомпанії Turkish Airlines пояснили, що ці заходи необхідні для безпеки пасажирів: «Різкі маневри літака під час руління, а також падіння багажу з відкритих полиць неодноразово спричиняли травми. Ми прагнемо мінімізувати ці ризики».

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