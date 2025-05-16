Як надається відпустка працівникам зі статусом УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни

Учасникам бойових дій та особа з інвалідністю внаслідок війни надається оплачувана додаткова відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік.

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Державна служба з питань праці роз’яснила, На яку тривалість календарних днів додаткової відпустки мають право учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Статус учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни визначено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Цим особам надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік відповідно до ст. 77-2 КЗпП України та ст. 16-2 Закону України «Про відпустки». Причому неважливо, працюють вони за основним місцем роботи чи за сумісництвом.

Ця додаткова відпустка оплачується коштом роботодавця та не належить до щорічної (отже, надається один раз на рік, за умови документального підтвердження статусу учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни відповідним посвідченням).

Надається така відпустка на підставі заяви працівника.