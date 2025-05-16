Как предоставляется отпуск работникам со статусом УБД или лица с инвалидностью в результате войны

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, на какую продолжительность календарных дней дополнительного отпуска имеют право участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.

Статус участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны определяется Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Этим лицам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в год в соответствии со ст. 77-2 Кодекса законов о труде Украины и ст. 16-2 Закона Украины «Об отпусках». При этом не имеет значения, работают они по основному месту работы или по совместительству.

Этот дополнительный отпуск оплачивается за счет работодателя и не относится к ежегодному (то есть предоставляется один раз в год при наличии документов, подтверждающих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны соответствующим удостоверением).

Такой отпуск предоставляется на основании заявления работника.

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