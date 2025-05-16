Необходим новый санкционный режим и жесткое принуждение России — советник ОП Подоляк

Необходим окончательный отказ от иллюзий относительно договороспособности Путина, жесткое принуждение России к миру, новый санкционный режим, – сказал Михаил Подоляк.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Он считает, что Россия не заинтересована в настоящих переговорах и сознательно затягивает войну, подменяя мирные инициативы показными манипуляциями.

Также Подоляк отметил, что Путин не стремится завершить войну, поскольку «не хочет возвращать к себе военных преступников, которые стали лицом его армии».

Он также подчеркнул, что Москва демонстративно унижает глобальных посредников, участвовавших в мирных инициативах, в частности в Турции.

Михаил Подоляк призвал отказаться от иллюзий относительно возможности договорённостей с Путиным и перейти к жёсткому санкционному давлению.

«Вывод простой: необходим окончательный отказ от иллюзий относительно договороспособности субъекта Путина, жёсткое принуждение России к миру, новый санкционный режим. Кстати, о санкциях: это лишение доходов от экспорта нефти за счёт санкционирования теневого флота и всего страхового и логистического бизнеса, который с ним связан. Это борьба с центрами обхода санкций и посредниками на Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке.

Это расширение санкционного режима на “Росатом” и “Роскосмос”. Как последний шаг — всеобъемлющие санкции против Центробанка и всей банковской системы РФ. Говорят, что масштабные санкции вредят всем участникам глобальной экономики. Неужели вредят настолько, что лучше воевать?» — заявил Подоляк.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», переговоры между делегациями Украины и РФ в Стамбуле завершились.

Стороны договорились об обмене пленными «тысяча на тысячу».

После сообщения о завершении переговоров в Стамбуле Владимир Зеленский, Мерц, Макрон, Стармер и Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.