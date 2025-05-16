Украина выйдет из Соглашения о взаимном зачете в трудовой стаж и выслугу лет службы в органах прокуратуры государств бывшего СНГ

Правительство одобрило законопроект о выходе из Соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в органах и учреждениях прокуратуры в государствах-участниках СНГ.

Фото: napensii.ua

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Кабмин подготовил и на заседании 16 мая одобрил законопроект о выходе из «Соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в органах и учреждениях прокуратуры в государствах-участниках Содружества Независимых Государств».

Законопроектом предусматривается выход Украины из Соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в органах и учреждениях прокуратуры в государствах-участниках СНГ, заключенного 25.11.1998 в Москве и ратифицированного Законом Украины от 1.04.1999 № 800-XIV.

Кроме того, Кабмин на заседании 16 мая утвердил Порядок подтверждения неосуществления другой страной пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР для зачисления их в страховой стаж.

Автор: Наталя Мамченко

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