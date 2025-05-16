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Україна вийде з Угоди про взаємний залік до трудового стажу та вислуги років служби в органах прокуратури держав колишньої СНД

17:26, 16 травня 2025
Уряд схвалив законопроект про вихід з Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах-учасницях СНД.
Україна вийде з Угоди про взаємний залік до трудового стажу та вислуги років служби в органах прокуратури держав колишньої СНД
Фото: napensii.ua
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Кабмін підготував і на засіданні 16 травня схвалив законопроект про вихід з «Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав».

Законопроектом передбачається вихід України з Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах –
учасницях СНД, учиненої 25.11.1998 в Москві та ратифікованої Законом України від 1.04.1999  800-XIV.

Крім того, Кабмін на засіданні 16 травня затвердив Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 р. за межами України в республіках колишнього Союзу РСР для зарахування їх до страхового стажу.

Автор: Наталя Мамченко

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прокуратура Кабінет Міністрів України

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Україна вийде з Угоди про взаємний залік до трудового стажу та вислуги років служби в органах прокуратури держав колишньої СНД

Уряд схвалив законопроект про вихід з Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах-учасницях СНД.

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