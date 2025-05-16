Необхідний новий санкційний режим і жорсткий примус Росії — радник ОП Подоляк

Необхідна остаточна відмова від ілюзій щодо договороспроможності Путіна, жорсткий примус Росії до миру, новий санкційний режим, - сказав Михайло Подоляк.

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував переговори України і РФ у Стамбулі. Він вважає, що Росія не зацікавлена у справжніх переговорах і свідомо затягує війну, підмінюючи мирні ініціативи показовими маніпуляціями.

Також Подоляк зазначив, що Путін не прагне завершення війни, адже "не хоче повертати до себе військових злочинців, які стали обличчям його армії".

Він також зауважив, що Москва демонстративно принижує глобальних посередників, які брали участь у мирних ініціативах, зокрема в Туреччині.

Михайло Подоляк закликав відмовитися від ілюзій про можливість домовленостей з Путіним і перейти до жорсткого тиску санкціями.

"Висновок простий: необхідна остаточна відмова від ілюзій щодо договороспроможності суб'єкта Путіна, жорсткий примус Росії до миру, новий санкційний режим. До речі щодо санкцій: це позбавлення доходів від експорту нафти через санкціонування тіньового флоту та всього страхового й логістичного бізнесу, що має з ним справу. Це боротьба із центрами обходу санкцій та посередниками на Кавказі, у Центральній Азії, на Близькому Сході.

Це розширення санкційного режиму на "Росатом" і "Роскосмос". Як останній крок – всеосяжні санкції проти Центробанку та всієї банківської системи Рф. Кажуть, що масштабні санкції шкодять усім учасникам глобальної економіки. Невже шкодять так сильно, що краще воювати?", — повідомив Подоляк.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», перемовини між делегаціями України та РФ у Стамбулі завершилися.

Сторони домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу».

Після повідомлення про завершення перемовин у Стамбулі Володимир Зеленський, Мерц, Макрон, Стармер і Туск провели телефонну розмову з Дональдом Трампом.

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