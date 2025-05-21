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До виправної колонії у Чорткові намагалися передати наркотики, які заховали у варення — фото

18:41, 21 травня 2025
Черговий слідчого ізолятора виявив підозрілі згортки у консервації, а саме — в домашньому варенні.
До виправної колонії у Чорткові намагалися передати наркотики, які заховали у варення — фото
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
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У Чортківській виправній колонії №26 запобігли спробі передати наркотики засудженому. Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Інцидент стався 20 травня. Під час перевірки поштової посилки, адресованої одному з ув’язнених, який відбуває покарання за майнові злочини, черговий слідчого ізолятора виявив підозрілі згортки в домашньому варенні.

Зловмисники загорнули речовину невідомого походження у п’ять поліетиленових пакетів і ретельно замаскували її в консервації. Однак «солодка» передача до адресата не потрапила — її одразу вилучили та направили на експертизу.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України.

У поліції наголошують: спільно з працівниками установи виконання покарань правоохоронці постійно вживають заходів для недопущення потрапляння наркотичних речовин до установи. Порушники дедалі частіше вдаються до хитрих методів маскування — від харчових продуктів до особистих речей.

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Національна поліція поліція Тернопіль виправна колонія колонія

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