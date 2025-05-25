Удар по Києву: нічна атака пошкодила житловий будинок у Шевченківському районі, фото

Уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку, фото наслідків.

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У ніч проти 25 травня Росія завдала масованого удару по українських містах. Під обстріл потрапив і Київ. Зокрема, пошкодження зафіксовано у Шевченківському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці.

Внаслідок атаки постраждали 11 мешканців Києва, троє з них ушпиталені.

У мережі публікують фото багатоповерхівки в Шевченківському районі після російської атаки цієї ночі.

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